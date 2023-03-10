Ödeme yapmadan mağazadan yarılmak isteyen oyuncuya 5 yıla kadar hapis - Son Dakika
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Ödeme yapmadan mağazadan yarılmak isteyen oyuncuya 5 yıla kadar hapis

10.03.2023 17:39
Ödeme yapmadan mağazadan yarılmak isteyen oyuncuya 5 yıla kadar hapis

Bayrampaşa'da bir mağazadan ödeme yapmadan ayrılmak istediği iddia edilen ve savunmasında kleptomani hastası olduğunu söyleyen oyuncu Sakine Haksever hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bayrampaşa'da bir mağazadan ödeme yapmadan ayrılmak istediği iddia edilen ve savunmasında kleptomani hastası olduğunu söyleyen oyuncu Sakine Haksever hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Haksever'in 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bayrampaşa'da 18 Aralık 2022'de oyuncu Sakine Haksever'in, 470 liralık 3 parça eşyayı ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği iddiasıyla ve mağaza sahibinin şikayetiyle başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sakine Haksever'in, müşteki Tayyip Ü.'nün yetkilisi olduğu mağazaya geldiği, toplam değeri 470 lira olan 3 parça eşyayı ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği, bu sırada kapıdaki alarmların uyarı vermesi üzerine yakalandığı aktarıldı.

Kleptomani hastası olduğunu ve kendine hakim olamadığını söylediği aktarıldı

Şüpheli Haksever'in alınan savunmasına yer verilen iddianamede, şüphelinin savunmasında kleptomani (hastası olduğunu ancak raporu olmadığını, 5 parça ürünün ücretini ödeyip 3 ürünün ücretini ödemediğini ve kendine hakim olamadığını söylediği kaydedildi.

Savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve bu yüzden itibar edilemeyeceği, ürünleri almak suretiyle 'hırsızlık' suçunu işlediği, 8 ürün aldığı ve 5 ürünün ücretini ödediği, 3 ürünün ücretini ödemediği, bu haliyle daha çok çalma imkanı varken daha azını çaldığı aktarıldı.

5 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sakine Haksever'in 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs' suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, malın değerinin az olması nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak isteyen oyuncu Sakine Haksever'e 5 yıla kadar hapis talebi Ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak isteyen oyuncu Sakine Haksever'e 5 yıla kadar hapis talebi BAYRAMPAŞA OTOGARINDA SAÇ KREMİ KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI BAYRAMPAŞA OTOGARINDA SAÇ KREMİ KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ödeme yapmadan mağazadan yarılmak isteyen oyuncuya 5 yıla kadar hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödeme yapmadan mağazadan yarılmak isteyen oyuncuya 5 yıla kadar hapis - Son Dakika
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