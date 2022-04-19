Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı - Son Dakika
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Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı

19.04.2022 12:08
Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı

Mersin'de internet üzerinden ilana koyulan oyun konsollarını satın alan, ödeme yapmadığı halde sahte dekontlar düzenleyerek müştekileri dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de internet üzerinden ilana koyulan oyun konsollarını satın alan, ödeme yapmadığı halde sahte dekontlar düzenleyerek müştekileri dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyete başvuran müştekiler, internet üzerinden ilana koydukları oyun konsollarını bir kişinin satın aldığını, daha sonra verdikleri banka hesaplarına EFT yaptığı şeklinde fotoğraf göstererek dolandırıldıklarını belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahsın H.E.B. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bir otelde kaldığını belirleyen ekipler, yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı

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oyunlar, Mersin, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı - Son Dakika


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