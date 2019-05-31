Ödemeler bugün yapılacak ama...
1 saat önce
Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, aspir ve kanola üreticilerine prim ödemeleri bugün yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:48
Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, aspir ve kanola üreticilerine prim
ödemeleri bugün yapılıyor. Tarım yazarımız Ali EKber Yıldırım detayları paylaştı...
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