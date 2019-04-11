Son Dakika Haberleri: Ödemeler Dengesi (1)

Ödemeler Dengesi (1)

48 dakika önce

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

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Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 iki aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, şubatta 2018'in aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 690 milyon dolar azalarak 1 milyar 74 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 57 milyon dolar artarak 894 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi açığının 68 milyon dolar düşüş kaydederek 495 milyon dolara inmesi etkili oldu.

Geçen yılın şubat ayında 449 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 748 milyon dolar fazlaya ulaştı. Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 59 milyon dolar artarak 815 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, şubatta 2018'in aynı ayına göre 86 milyon dolar azalarak 400 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ikincil gelir dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar ise 39 milyon dolar artarak 43 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan, ocak ayı cari açık verisi 813 milyon dolardan 589 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise şubatta cari işlemler dengesinin 900 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:38 Kaynak: AA
TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi
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