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Ödemeler dengesi (1)

6 saat önce

Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar oldu.

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Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler fazlası eylülde geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, eylülde geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4 milyar 324 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 670 milyon dolar artarak 5 milyar 791 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 619 milyon dolar artışla 3 milyar 471 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 174 milyon dolar artarak 1 milyar 20 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi fazlası ise 4 milyon dolar artarak 108 milyon dolara yükseldi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler eylülde cari işlemler dengesinin 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.

(Sürecek)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Eylül, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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