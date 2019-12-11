Ödemeler dengesi (1) - Son Dakika
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Ödemeler dengesi (1)

6 saat önce

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ekim ayında 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.

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Türkiye'nin cari işlemler hesabı ekim ayında 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.


Buna göre, cari işlemler fazlası ekimde geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın ekim ayına göre 700 milyon dolar azalarak 5 milyar 332 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 238 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 951 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 milyon dolar artarak 132 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan, eylül ayı cari işlemler fazlası 2 milyar 447 milyon dolardan 2 milyar 353 milyar dolara; 12 aylık cari işlemler hesabı da 5 milyar 895 milyon dolar fazladan, 5 milyar 413 milyar dolar fazlaya revize edildi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ekimde cari işlemler dengesinin 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.


(Sürecek)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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