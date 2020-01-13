Ödemeler dengesi (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (1) - Son Dakika Ekonomi

Ödemeler dengesi (1)

6 saat önce

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Kasım 2019'da 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

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Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Kasım 2019'da 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.


Buna göre, 2018'in kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019'un aynı döneminde 518 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, 2018 yılının kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kaleminin geçen yılın aynı ayında 1 milyar 111 milyon dolar açık vermesi, ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar düşerek 129 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının kasım ayına göre 177 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Kasım 2019'da cari işlemler dengesinin 450 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.


(Sürecek)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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