Ödemeler dengesi (1) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (1)

12.10.2020 10:13
Ödemeler dengesi (1), System.String[]

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Ağustos 2019'da 3 milyar 314 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 613 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 948 milyon doları artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Geçen yılın ağustos ayında 6 milyar 249 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın ağustos ayında 973 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 589 milyon dolar azalarak 570 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 milyon dolar artarak 107 milyon dolar oldu.

(Sürecek)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cari Açık, Türkiye, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (1) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

12 - 18 Ekim haftasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Koca: Ayasofya için özel koronavirüs bildirimi olmadı Bakan Koca: Ayasofya için özel koronavirüs bildirimi olmadı         
09:55
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi         
09:34
Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı         
09:13
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi         
08:04
Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti         
03:53
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı         
23:59
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 10:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemeler dengesi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei