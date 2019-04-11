Ödemeler Dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 486 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, şubatta 2018'de 271 milyon dolar net çıkış kaydeden doğrudan yatırımlar kalemine, bu yılın aynı ayında 486 milyon dolar giriş gerçekleşti.
Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon doları net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar 92 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar dolar ve diğer sektörler 500 milyon dolar net borçlanma yaptı.
Diğer yatırımlarda 128 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 711 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar 206 milyon dolarlık ve diğer sektörler 677 milyon dolarlık net geri ödeme yaparken, genel hükümet 48 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde şubatta 2 milyar 823 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|
|
|2018 Ocak-Şubat
|2019 Ocak
|2019 Şubat
|2019 Ocak-Şubat
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-11.491
|-589
|-718
|-1.307
|1.
| İhracat
|26.684
|13.558
|13.973
|27.531
|2.
| İthalat
|39.258
|15.121
|15.047
|30.168
|
| Mal Dengesi
|-12.574
|-1.563
|-1.074
|-2.637
|3.
| Hizmet Gelirleri
|5.559
|3.228
|2.828
|6.056
|4.
| Hizmet Giderleri
|3.631
|1.740
|1.934
|3.674
|
| Mal ve Hizmet Dengesi
|-10.646
|-75
|-180
|-255
|5.
| Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|977
|440
|589
|1.029
|6.
| Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|2.026
|1.066
|1.084
|2.150
|
| Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-11.695
|-701
|-675
|-1.376
|7.
| İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|204
|112
|-43
|69
|B.
|SERMAYE HESABI
|32
|28
|-1
|27
|C.
|FİNANS HESABI
|-14.785
|-6.258
|-2.144
|-8.402
|8.
| Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.093
|162
|161
|323
|9.
| Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.174
|937
|647
|1.584
|10.
| Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|506
|-471
|364
|-107
|11.
| Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.216
|5.639
|2.150
|7.789
|11.1.
| Hisse Senetleri
|-59
|1.300
|136
|1.436
|11.2.
| Borç Senetleri
|5.275
|4.339
|2.014
|6.353
|12.
| Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|-3.735
|1.537
|-20
|1.517
|12.1.
| Merkez Bankası
|0
|0
|0
|0
|12.2.
| Genel Hükümet
|16
|0
|1
|1
|12.3.
| Bankalar
|-2.645
|2.407
|281
|2.688
|12.4.
| Diğer Sektörler
|-1.106
|-870
|-302
|-1.172
|13.
| Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|6.259
|910
|-148
|762
|13.1.
| Merkez Bankası
|-16
|3
|-12
|-9
|13.2.
| Genel Hükümet
|41
|-95
|48
|-47
|13.3.
| Bankalar
|2.490
|157
|-574
|-417
|13.4.
| Diğer Sektörler
|3.744
|845
|390
|1.235
|
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|3.326
|5.697
|1.425
|7.122
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|801
|-2.157
|1.398
|-759
|
|GENEL DENGE
|-4.127
|-3.540
|-2.823
|-6.363
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|4.127
|3.540
|2.823
|6.363
|14.
| Resmi Rezervler
|4.127
|3.540
|2.823
|6.363
|15.
| Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
|0
(Bitti)