Ödemeler Dengesi (2)

2018 Ocak-Şubat 2019 Ocak 2019 Şubat 2019 Ocak-Şubat A- CARİ İŞLEMLER HESABI -11.491 -589 -718 -1.307 1. İhracat 26.684 13.558 13.973 27.531 2. İthalat 39.258 15.121 15.047 30.168 Mal Dengesi -12.574 -1.563 -1.074 -2.637 3. Hizmet Gelirleri 5.559 3.228 2.828 6.056 4. Hizmet Giderleri 3.631 1.740 1.934 3.674 Mal ve Hizmet Dengesi -10.646 -75 -180 -255 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 977 440 589 1.029 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.026 1.066 1.084 2.150 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -11.695 -701 -675 -1.376 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 204 112 -43 69 B. SERMAYE HESABI 32 28 -1 27 C. FİNANS HESABI -14.785 -6.258 -2.144 -8.402 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.093 162 161 323 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.174 937 647 1.584 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 506 -471 364 -107 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.216 5.639 2.150 7.789 11.1. Hisse Senetleri -59 1.300 136 1.436 11.2. Borç Senetleri 5.275 4.339 2.014 6.353 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -3.735 1.537 -20 1.517 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 16 0 1 1 12.3. Bankalar -2.645 2.407 281 2.688 12.4. Diğer Sektörler -1.106 -870 -302 -1.172 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.259 910 -148 762 13.1. Merkez Bankası -16 3 -12 -9 13.2. Genel Hükümet 41 -95 48 -47 13.3. Bankalar 2.490 157 -574 -417 13.4. Diğer Sektörler 3.744 845 390 1.235 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 3.326 5.697 1.425 7.122 D. NET HATA VE NOKSAN 801 -2.157 1.398 -759 GENEL DENGE -4.127 -3.540 -2.823 -6.363 E. REZERV VARLIKLAR 4.127 3.540 2.823 6.363 14. Resmi Rezervler 4.127 3.540 2.823 6.363 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 486 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.TCMB tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.Buna göre, şubatta 2018'de 271 milyon dolar net çıkış kaydeden doğrudan yatırımlar kalemine, bu yılın aynı ayında 486 milyon dolar giriş gerçekleşti.Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon doları net satış yaptığı görüldü.Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar 92 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar dolar ve diğer sektörler 500 milyon dolar net borçlanma yaptı.Diğer yatırımlarda 128 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 711 milyon dolar net azalış kaydetti.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar 206 milyon dolarlık ve diğer sektörler 677 milyon dolarlık net geri ödeme yaparken, genel hükümet 48 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.Resmi rezervlerde şubatta 2 milyar 823 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):(Bitti)