Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 657 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 66 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar oldu.
Portföy yatırımları 97 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 88 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 391 milyon dolarlık net alım yaptı.
Bu dönemde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 410 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolarlık yeni tahvil ihracı yaptı. Diğer yatırımlarda ise 634 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 704 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 619 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise temmuz ayında bankalar, 417 milyon dolar, genel hükümet 102 milyon dolar ve diğer sektörler 43 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervler, temmuz ayında 3 milyar 156 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2018 Ocak-Temmuz
|2019 Temmuz
|2019 Ocak-Temmuz
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-33.160
|1.158
|-1.695
|1.
|İhracat
|100.288
|16.046
|105.126
|2.
|İthalat
|138.987
|18.570
|115.765
|Mal Dengesi
|-38.699
|-2.524
|-10.639
|3.
|Hizmet Gelirleri
|25.718
|6.294
|28.393
|4.
|Hizmet Giderleri
|13.720
|2.017
|13.188
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-26.701
|1.753
|4.566
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|3.434
|475
|3.679
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|10.156
|1.208
|10.337
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-33.423
|1.020
|-2.092
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|263
|138
|397
|B.
|SERMAYE HESABI
|40
|7
|20
|C.
|FİNANS HESABI
|-14.478
|-1.388
|-2.649
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.318
|197
|1.683
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|6.249
|854
|5.420
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|181
|1.196
|3.270
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-244
|1.293
|4.910
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-1.245
|88
|946
|11.2.
|Borç Senetleri
|1.001
|1.205
|3.964
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.343
|2.976
|8.935
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|26
|0
|1
|12.3.
|Bankalar
|-1.241
|1.720
|6.557
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.558
|1.256
|2.377
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|12.315
|3.610
|6.207
|13.1.
|Merkez Bankası
|127
|0
|568
|13.2.
|Genel Hükümet
|-247
|-102
|-596
|13.3.
|Bankalar
|3.198
|1.890
|-413
|13.4.
|Diğer Sektörler
|9.237
|1.822
|6.648
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-18.642
|2.553
|974
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|13.307
|603
|2.992
|GENEL DENGE
|5.335
|-3.156
|-3.966
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-5.335
|3.156
|3.966
|14.
|Resmi Rezervler
|-5.335
|3.156
|3.966
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0