Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi

Ödemeler dengesi (2)

16 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, geçen yılın aralık ayında 281 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, geçen yılın aralık ayında 281 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, geçen yılın aralık ayında 281 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, portföy yatırımları 871 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 89 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 12 milyon dolarlık net alış yaptı.

Yurt dışında tahvil ihraçlarıyla ilgili Aralık 2019'da bankalar 206 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 272 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 333 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili Aralık 2019'da genel hükümet 45 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 13 milyon dolar ve 3 milyar 27 milyon doları net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde ise geçen yılın aralık ayında 539 milyon dolar net azalış yaşandı.

Yıl sonu güncellemeleri

TCMB açıklamasına göre, "Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2015'ten itibaren dış ticaret, hizmetler, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini, dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.

"Özel Ticaret Sistemi"ne göre açıklanan dış ticaret istatistiklerinin "Genel Ticaret Sistemi"ne dönüşümü çerçevesinde, hali hazırda serbest bölge düzeltmelerini içeren uyarlama kalemlerine, antrepolar kaynaklı ihracat ve ithalat verileri de Türkiye İstatistik Kurumu'ndan elde edilerek 2013'ten itibaren yansıtıldı.

Yapılan güncellemeler neticesinde "Net Hata ve Noksan" kalemi, 2013'te 660 milyon dolar, 2014'te 1 milyar 337 milyon dolar ve 2018'de 1 milyar 124 milyon dolar artış gösterirken, 2015'de 19 milyon dolar, 2016'da 1 milyar 694 milyon dolar, 2017'de 280 milyon dolar ve 2019'un ocak-kasım döneminde ise 1 milyar 929 milyon dolar düşüş kaydetti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Aralık 2019 Aralık 2019 Ocak-Aralık
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -28.261 -2.798 1.674
1. İhracat 178.507 15.582 182.059
2. İthalat 221.528 18.984 200.735
Mal Dengesi -43.021 -3.402 -18.676
3. Hizmet Gelirleri 48.628 3.330 53.764
4. Hizmet Giderleri 22.797 1.930 22.227
Mal ve Hizmet Dengesi -17.190 -2.002 12.861
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 6.132 824 6.331
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 18.057 1.911 18.844
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -29.115 -3.089 348
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 854 291 1.326
B. SERMAYE HESABI 62 -2 19
C. FİNANS HESABI 2.572 220 -3.392
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.649 322 2.879
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 13.023 603 8.385
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.147 1.213 4.520
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 32 342 3.408
11.1. Hisse Senetleri -1.131 89 406
11.2. Borç Senetleri 1.163 253 3.002
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 9.758 1.053 10.202
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 110 108 110
12.3. Bankalar 7.311 415 5.955
12.4. Diğer Sektörler 2.337 530 4.137
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 927 1.423 9.200
13.1. Merkez Bankası 4.366 2.000 2.542
13.2. Genel Hükümet -822 45 -996
13.3. Bankalar -12.571 569 -1.438
13.4. Diğer Sektörler 9.954 -1.191 9.092
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -30.771 -3.020 5.085
D. NET HATA VE NOKSAN 20.394 2.481 1.239
GENEL DENGE 10.377 539 -6.324
E. REZERV VARLIKLAR -10.377 -539 6.324
14. Resmi Rezervler -10.377 -539 6.324
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hükümet, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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