Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi

Ödemeler dengesi (2)

12 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta 796 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta 796 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 14 milyon dolar azalarak 796 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde portföy yatırımları 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mart ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili mart ayında diğer sektörler 81 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, mart ayında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 644 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 565 milyon dolar net azalış kaydetti.

Bu dönemde, yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 460 milyon dolar, genel hükümet 109 milyon dolar ve diğer sektörler 3 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise mart ayında 16 milyar 589 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Mart 2020 Mart 2020 Ocak-Mart
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -416 -4.923 -7.644
1. İhracat 44.849 13.473 43.042
2. İthalat 47.567 17.762 52.534
Mal Dengesi -2.718 -4.289 -9.492
3. Hizmet Gelirleri 11.010 2.902 10.863
4. Hizmet Giderleri 6.574 2.167 6.607
Mal ve Hizmet Dengesi 1.718 -3.554 -5.236
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.607 495 1.637
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 3.914 1.667 3.871
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -589 -4.726 -7.470
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 173 -197 -174
B. SERMAYE HESABI 26 -3 -13
C. FİNANS HESABI -4.716 7.676 5.993
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 496 178 545
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.493 974 2.582
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -138 2.192 3.386
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 8.564 -3.306 -2.952
11.1. Hisse Senetleri 882 -1.063 -2.083
11.2. Borç Senetleri 7.682 -2.243 -869
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 9.580 -856 -2.065
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 1 -1 12
12.3. Bankalar 7.525 -500 -1.753
12.4. Diğer Sektörler 2.054 -355 -324
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.597 -3.830 -3.757
13.1. Merkez Bankası -28 -5 -4
13.2. Genel Hükümet -123 -109 -67
13.3. Bankalar -248 -3.020 -1.065
13.4. Diğer Sektörler 3.996 -696 -2.621
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 4.326 -12.602 -13.650
D. NET HATA VE NOKSAN -1.243 -3.987 -2.873
GENEL DENGE -3.083 16.589 16.523
E. REZERV VARLIKLAR 3.083 -16.589 -16.523
14. Resmi Rezervler 3.083 -16.589 -16.523
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:20 Kaynak: AA


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