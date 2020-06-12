Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 133 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

TCMB tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın nisan ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yatırımlar kaleminde, bu yılın aynı döneminde 133 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Aynı dönemde, portföy yatırımlarında 2 milyar 365 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 13 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Bu dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 30 milyon dolarlık ve diğer sektörler 763 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 262 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili nisanda bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon dolar, 70 milyon dolar ve 62 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise nisanda 8 milyar 605 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

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