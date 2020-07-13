Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 118 milyon dolarlık net giriş yaşandı.

TCMB tarafından Mayıs 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler mayısta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 36 milyon dolar artarak 118 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 539 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 9 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, mayıs ayında bankalar 60 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar 171 milyon dolar ve diğer sektörler 448 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Bu dönemde yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 488 milyon dolar net azalış kaydederken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında 619 milyon dolarlık net artış görüldü.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, mayıs ayında bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 402 milyon dolar, 117 milyon dolar ve 878 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise mayıs ayında 2 milyar 717 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Mayıs 2020 Mayıs 2020 Ocak-Mayıs A- CARİ İŞLEMLER HESABI 187 -3.764 -16.720 1. İhracat 77.367 9.638 61.477 2. İthalat 81.961 12.372 77.646 Mal Dengesi -4.594 -2.734 -16.169 3. Hizmet Gelirleri 20.488 1.711 14.593 4. Hizmet Giderleri 10.812 1.744 10.550 Mal ve Hizmet Dengesi 5.082 -2.767 -12.126 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.668 480 2.547 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 7.659 1.449 6.946 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 91 -3.736 -16.525 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 96 -28 -195 B. SERMAYE HESABI 19 -4 -20 C. FİNANS HESABI -289 -7.314 1.540 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.094 143 703 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.690 261 2.662 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.115 -2.107 -38 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.847 -4.646 -11.259 11.1. Hisse Senetleri 666 -1.009 -3.939 11.2. Borç Senetleri 5.181 -3.637 -7.320 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.122 -3.548 -8.907 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 1 0 13 12.3. Bankalar 6.607 -783 -364 12.4. Diğer Sektörler 4.514 -2.765 -8.556 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.083 6.187 -1.185 13.1. Merkez Bankası -490 9.969 10.962 13.2. Genel Hükümet -321 -117 -220 13.3. Bankalar -1.527 229 -811 13.4. Diğer Sektörler 7.421 -3.894 -11.116 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 495 3.546 -18.280 D. NET HATA VE NOKSAN 2.791 -829 -4.131 GENEL DENGE -3.286 -2.717 22.411 E. REZERV VARLIKLAR 3.286 2.717 -22.411 14. Resmi Rezervler 3.286 2.717 -22.411 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

(Bitti)