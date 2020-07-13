Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 118 milyon dolarlık net giriş yaşandı.
TCMB tarafından Mayıs 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler mayısta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 36 milyon dolar artarak 118 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 539 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 9 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, mayıs ayında bankalar 60 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar 171 milyon dolar ve diğer sektörler 448 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Bu dönemde yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 488 milyon dolar net azalış kaydederken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında 619 milyon dolarlık net artış görüldü.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, mayıs ayında bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 402 milyon dolar, 117 milyon dolar ve 878 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise mayıs ayında 2 milyar 717 milyon dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2019 Ocak-Mayıs
|2020 Mayıs
|2020 Ocak-Mayıs
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|187
|-3.764
|-16.720
|1.
|İhracat
|77.367
|9.638
|61.477
|2.
|İthalat
|81.961
|12.372
|77.646
|Mal Dengesi
|-4.594
|-2.734
|-16.169
|3.
|Hizmet Gelirleri
|20.488
|1.711
|14.593
|4.
|Hizmet Giderleri
|10.812
|1.744
|10.550
|Mal ve Hizmet Dengesi
|5.082
|-2.767
|-12.126
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2.668
|480
|2.547
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|7.659
|1.449
|6.946
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|91
|-3.736
|-16.525
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|96
|-28
|-195
|B.
|SERMAYE HESABI
|19
|-4
|-20
|C.
|FİNANS HESABI
|-289
|-7.314
|1.540
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.094
|143
|703
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.690
|261
|2.662
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|2.115
|-2.107
|-38
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.847
|-4.646
|-11.259
|11.1.
|Hisse Senetleri
|666
|-1.009
|-3.939
|11.2.
|Borç Senetleri
|5.181
|-3.637
|-7.320
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|11.122
|-3.548
|-8.907
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|1
|0
|13
|12.3.
|Bankalar
|6.607
|-783
|-364
|12.4.
|Diğer Sektörler
|4.514
|-2.765
|-8.556
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.083
|6.187
|-1.185
|13.1.
|Merkez Bankası
|-490
|9.969
|10.962
|13.2.
|Genel Hükümet
|-321
|-117
|-220
|13.3.
|Bankalar
|-1.527
|229
|-811
|13.4.
|Diğer Sektörler
|7.421
|-3.894
|-11.116
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|495
|3.546
|-18.280
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|2.791
|-829
|-4.131
|GENEL DENGE
|-3.286
|-2.717
|22.411
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|3.286
|2.717
|-22.411
|14.
|Resmi Rezervler
|3.286
|2.717
|-22.411
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)