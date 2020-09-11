Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 226 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, portföy yatırımları 254 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon doları net satış yaptı.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili temmuzda bankalar 579 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 208 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 1 milyar 168 milyon dolar net artış kaydetti.
Temmuz ayında yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 73 milyon dolarlık, genel hükumet sıra 37 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer sektörler ise 508 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
Resmi rezervlerde, temmuz ayında 1 milyar 283 milyon dolar net azalış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2019 Ocak-Temmuz
|2020 Temmuz
|2020 Ocak-Temmuz
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|2.142
|-1.817
|-21.629
|1.
|İhracat
|105.373
|14.850
|89.503
|2.
|İthalat
|114.623
|16.703
|109.619
|Mal Dengesi
|-9.250
|-1.853
|-20.116
|3.
|Hizmet Gelirleri
|33.433
|2.311
|18.607
|4.
|Hizmet Giderleri
|15.379
|2.023
|14.644
|Mal ve Hizmet Dengesi
|8.804
|-1.565
|-16.153
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|3.654
|425
|3.582
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|10.597
|757
|8.875
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|1.861
|-1.897
|-21.446
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|281
|80
|-183
|B.
|SERMAYE HESABI
|35
|2
|-18
|C.
|FİNANS HESABI
|-1.944
|-3.713
|4.644
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.727
|507
|1.433
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.438
|733
|3.587
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|3.212
|-606
|-1.693
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|4.910
|-352
|-14.146
|11.1.
|Hisse Senetleri
|946
|-467
|-4.437
|11.2.
|Borç Senetleri
|3.964
|115
|-9.709
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|9.552
|407
|-5.559
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|1
|1
|14
|12.3.
|Bankalar
|6.628
|-1.250
|857
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.923
|1.656
|-6.430
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|6.087
|3.640
|96
|13.1.
|Merkez Bankası
|568
|561
|11.779
|13.2.
|Genel Hükümet
|-558
|37
|-362
|13.3.
|Bankalar
|-655
|1.463
|-895
|13.4.
|Diğer Sektörler
|6.732
|1.579
|-10.426
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|4.121
|1.898
|-26.291
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-155
|-3.181
|-5.110
|GENEL DENGE
|-3.966
|1.283
|31.401
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|3.966
|-1.283
|-31.401
|14.
|Resmi Rezervler
|3.966
|-1.283
|-31.401
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:51 - Kaynak: AA
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