Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 226 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, portföy yatırımları 254 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon doları net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili temmuzda bankalar 579 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 208 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 1 milyar 168 milyon dolar net artış kaydetti.

Temmuz ayında yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 73 milyon dolarlık, genel hükumet sıra 37 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer sektörler ise 508 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde, temmuz ayında 1 milyar 283 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Temmuz 2020 Temmuz 2020 Ocak-Temmuz A- CARİ İŞLEMLER HESABI 2.142 -1.817 -21.629 1. İhracat 105.373 14.850 89.503 2. İthalat 114.623 16.703 109.619 Mal Dengesi -9.250 -1.853 -20.116 3. Hizmet Gelirleri 33.433 2.311 18.607 4. Hizmet Giderleri 15.379 2.023 14.644 Mal ve Hizmet Dengesi 8.804 -1.565 -16.153 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.654 425 3.582 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 10.597 757 8.875 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 1.861 -1.897 -21.446 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 281 80 -183 B. SERMAYE HESABI 35 2 -18 C. FİNANS HESABI -1.944 -3.713 4.644 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.727 507 1.433 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.438 733 3.587 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.212 -606 -1.693 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.910 -352 -14.146 11.1. Hisse Senetleri 946 -467 -4.437 11.2. Borç Senetleri 3.964 115 -9.709 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 9.552 407 -5.559 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 1 1 14 12.3. Bankalar 6.628 -1.250 857 12.4. Diğer Sektörler 2.923 1.656 -6.430 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.087 3.640 96 13.1. Merkez Bankası 568 561 11.779 13.2. Genel Hükümet -558 37 -362 13.3. Bankalar -655 1.463 -895 13.4. Diğer Sektörler 6.732 1.579 -10.426 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 4.121 1.898 -26.291 D. NET HATA VE NOKSAN -155 -3.181 -5.110 GENEL DENGE -3.966 1.283 31.401 E. REZERV VARLIKLAR 3.966 -1.283 -31.401 14. Resmi Rezervler 3.966 -1.283 -31.401 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti)

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