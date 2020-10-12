Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 374 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 973 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 7 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 502 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, ağustos ayında bankalar 286 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 17 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 980 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 288 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ağustos ayında bankalar 100 milyon dolar, genel hükümet 62 milyon dolar ve diğer sektörler 774 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ağustos ayında 7 milyar 602 milyon dolar net azalış gözlendi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Ağustos 2020 Ağustos 2020 Ocak-Ağustos A- CARİ İŞLEMLER HESABI 5.299 -4.631 -26.465 1. İhracat 118.874 12.262 101.630 2. İthalat 129.523 17.609 127.229 Mal Dengesi -10.649 -5.347 -25.599 3. Hizmet Gelirleri 41.345 3.061 21.665 4. Hizmet Giderleri 17.510 1.882 16.521 Mal ve Hizmet Dengesi 13.186 -4.168 -20.455 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.000 512 4.094 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 12.259 1.082 10.042 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 4.927 -4.738 -26.403 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 372 107 -62 B. SERMAYE HESABI 44 -9 -27 C. FİNANS HESABI -440 117 4.491 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.868 162 1.592 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.396 536 4.286 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.948 717 -1.056 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.295 -1.256 -15.402 11.1. Hisse Senetleri 434 -1.007 -5.444 11.2. Borç Senetleri 3.861 -249 -9.958 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 8.699 2.126 -3.569 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 1 0 14 12.3. Bankalar 7.420 1.819 2.671 12.4. Diğer Sektörler 1.278 307 -6.254 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.264 3.608 3.592 13.1. Merkez Bankası 554 388 12.167 13.2. Genel Hükümet -861 -62 -431 13.3. Bankalar -1.583 2.297 1.401 13.4. Diğer Sektörler 6.154 985 -9.545 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 5.783 -4.757 -30.983 D. NET HATA VE NOKSAN -1.563 -2.845 -8.020 GENEL DENGE -4.220 7.602 39.003 E. REZERV VARLIKLAR 4.220 -7.602 -39.003 14. Resmi Rezervler 4.220 -7.602 -39.003 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti) (Bitti)

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