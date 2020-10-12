Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (2)

12.10.2020 10:19
Ödemeler dengesi (2), System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 374 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 374 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 973 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 7 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 502 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, ağustos ayında bankalar 286 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 17 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 980 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 288 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ağustos ayında bankalar 100 milyon dolar, genel hükümet 62 milyon dolar ve diğer sektörler 774 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ağustos ayında 7 milyar 602 milyon dolar net azalış gözlendi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Ağustos 2020 Ağustos 2020 Ocak-Ağustos
A- CARİ İŞLEMLER HESABI 5.299 -4.631 -26.465
1. İhracat 118.874 12.262 101.630
2. İthalat 129.523 17.609 127.229
Mal Dengesi -10.649 -5.347 -25.599
3. Hizmet Gelirleri 41.345 3.061 21.665
4. Hizmet Giderleri 17.510 1.882 16.521
Mal ve Hizmet Dengesi 13.186 -4.168 -20.455
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.000 512 4.094
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 12.259 1.082 10.042
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 4.927 -4.738 -26.403
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 372 107 -62
B. SERMAYE HESABI 44 -9 -27
C. FİNANS HESABI -440 117 4.491
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.868 162 1.592
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.396 536 4.286
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.948 717 -1.056
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.295 -1.256 -15.402
11.1. Hisse Senetleri 434 -1.007 -5.444
11.2. Borç Senetleri 3.861 -249 -9.958
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 8.699 2.126 -3.569
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 1 0 14
12.3. Bankalar 7.420 1.819 2.671
12.4. Diğer Sektörler 1.278 307 -6.254
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.264 3.608 3.592
13.1. Merkez Bankası 554 388 12.167
13.2. Genel Hükümet -861 -62 -431
13.3. Bankalar -1.583 2.297 1.401
13.4. Diğer Sektörler 6.154 985 -9.545
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 5.783 -4.757 -30.983
D. NET HATA VE NOKSAN -1.563 -2.845 -8.020
GENEL DENGE -4.220 7.602 39.003
E. REZERV VARLIKLAR 4.220 -7.602 -39.003
14. Resmi Rezervler 4.220 -7.602 -39.003
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0
(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ağustos, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi 12 - 18 Ekim haftasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı
Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti         
10:18
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu         
09:59
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi         
09:34
Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı         
09:13
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı         
23:59
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 10:30:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei