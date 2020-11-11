Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (2)

11.11.2020 10:23
Ödemeler dengesi (2), System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 437 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 437 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 607 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, eylülde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 92 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon dolar artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili eylül ayında bankalar 805 milyon dolar net kullanım, genel hükümet 48 milyon dolar ve diğer sektörler 396 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise eylül ayında 3 milyar 631 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Eylül

 2020 Eylül

 2020 Ocak-Eylül
A-

 CARİ İŞLEMLER HESABI

 8.127

 -2.364

 -27.973
1.

 İhracat

 134.324

 15.993

 117.628
2.

 İthalat

 145.638

 19.702

 146.931

Mal Dengesi

 -11.314

 -3.709

 -29.303
3.

 Hizmet Gelirleri

 48.317

 3.554

 25.112
4.

 Hizmet Giderleri

 19.921

 1.862

 17.364

Mal ve Hizmet Dengesi

 17.082

 -2.017

 -21.555
5.

 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

 4.554

 961

 5.045
6.

 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler

 13.972

 1.505

 11.688

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi

 7.664

 -2.561

 -28.198
7.

 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

 463

 197

 225
B.

 SERMAYE HESABI

 38

 -1

 -28
C.

 FİNANS HESABI

 -328

 1.199

 4.479
8.

 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

 2.047

 345

 1.935
9.

 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

 6.582

 782

 5.053
10.

 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi

 4.091

 794

 -262
11.

 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu

 4.551

 187

 -15.215
11.1.

 Hisse Senetleri

 554

 -322

 -5.766
11.2.

 Borç Senetleri

 3.997

 509

 -9.449
12.

 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

 10.810

 3.337

 -1.019
12.1.

 Merkez Bankası

 0

 0

 0
12.2.

 Genel Hükümet

 1

 19

 33
12.3.

 Bankalar

 9.817

 730

 3.413
12.4.

 Diğer Sektörler

 992

 2.588

 -4.465
13.

 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

 6.143

 2.308

 6.337
13.1.

 Merkez Bankası

 543

 343

 12.510
13.2.

 Genel Hükümet

 -999

 -48

 -478
13.3.

 Bankalar

 -1.597

 -243

 1.160
13.4.

 Diğer Sektörler

 8.196

 2.256

 -6.855

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları

 8.493

 -3.564

 -32.480
D.

 NET HATA VE NOKSAN

 -4.244

 -67

 -10.154

GENEL DENGE

 -4.249

 3.631

 42.634
E.

 REZERV VARLIKLAR

 4.249

 -3.631

 -42.634
14.

 Resmi Rezervler

 4.249

 -3.631

 -42.634
15.

 Uluslararası Para Fonu Kredileri

 0

 0

 0

(Son)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi


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