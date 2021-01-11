Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (2)

11.01.2021 10:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 299 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 299 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Kasım 2020'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Aynı dönemde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230 milyon doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili; bankalar, genel hükumet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise kasımda 145 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Kasım2020 Kasım2020 Ocak-Kasım
A-CARİ İŞLEMLER HESABI9.602-4.063-35.249
1. İhracat166.95015.944150.650
2. İthalat180.02819.788185.156
Mal Dengesi-13.078-3.844-34.506
3. Hizmet Gelirleri58.6482.74830.099
4. Hizmet Giderleri24.9272.19323.035
Mal ve Hizmet Dengesi20.643-3.289-27.442
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler5.5075746.160
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler17.2311.40914.284
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi8.919-4.124-35.566
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler68361317
B.SERMAYE HESABI36-3-32
C.FİNANS HESABI-4.789-905457
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.6023782.589
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu8.0256776.053
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi3.424592158
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu3.0521.890-10.460
11.1. Hisse Senetleri3171.276-4.527
11.2. Borç Senetleri2.735614-5.933
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7.9322.281-75
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet2033
12.3. Bankalar5.4171.363-37
12.4. Diğer Sektörler2.513918-71
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7.6701.5896.622
13.1. Merkez Bankası54211612.680
13.2. Genel Hükümet-986-35-560
13.3. Bankalar-2.005414-355
13.4. Diğer Sektörler10.1191.094-5.143
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları14.427-3.161-35.738
D.NET HATA VE NOKSAN-7.5643.016-2.858
GENEL DENGE-6.86314538.596
E.REZERV VARLIKLAR6.863-145-38.596
14. Resmi Rezervler6.863-145-38.596
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kasım, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi


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