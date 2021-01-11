Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 299 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Kasım 2020'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Aynı dönemde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230 milyon doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili; bankalar, genel hükumet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise kasımda 145 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Kasım 2020 Kasım 2020 Ocak-Kasım A- CARİ İŞLEMLER HESABI 9.602 -4.063 -35.249 1. İhracat 166.950 15.944 150.650 2. İthalat 180.028 19.788 185.156 Mal Dengesi -13.078 -3.844 -34.506 3. Hizmet Gelirleri 58.648 2.748 30.099 4. Hizmet Giderleri 24.927 2.193 23.035 Mal ve Hizmet Dengesi 20.643 -3.289 -27.442 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.507 574 6.160 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 17.231 1.409 14.284 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 8.919 -4.124 -35.566 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 683 61 317 B. SERMAYE HESABI 36 -3 -32 C. FİNANS HESABI -4.789 -905 457 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.602 378 2.589 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.025 677 6.053 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.424 592 158 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 3.052 1.890 -10.460 11.1. Hisse Senetleri 317 1.276 -4.527 11.2. Borç Senetleri 2.735 614 -5.933 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.932 2.281 -75 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 2 0 33 12.3. Bankalar 5.417 1.363 -37 12.4. Diğer Sektörler 2.513 918 -71 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.670 1.589 6.622 13.1. Merkez Bankası 542 116 12.680 13.2. Genel Hükümet -986 -35 -560 13.3. Bankalar -2.005 414 -355 13.4. Diğer Sektörler 10.119 1.094 -5.143 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 14.427 -3.161 -35.738 D. NET HATA VE NOKSAN -7.564 3.016 -2.858 GENEL DENGE -6.863 145 38.596 E. REZERV VARLIKLAR 6.863 -145 -38.596 14. Resmi Rezervler 6.863 -145 -38.596 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti) (Bitti)

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