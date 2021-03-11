Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 194 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 194 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 4 milyar 830 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 924 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 857 milyon dolar ve 3 milyar 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 5 milyar 919 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise yabancı para cinsinden 1 milyar 478 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 532 milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyar 10 milyon dolar net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, ocakta bankalar 291 milyon dolar, genel hükümet 36 milyon dolar ve diğer sektörler 256 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ocakta 3 milyar 570 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak 2021 Ocak A- CARİ İŞLEMLER HESABI -2.033 -1.867 1. İhracat 14.872 14.826 2. İthalat 18.189 16.739 Mal Dengesi -3.317 -1.913 3. Hizmet Gelirleri 3.999 2.421 4. Hizmet Giderleri 2.426 1.966 Mal ve Hizmet Dengesi -1.744 -1.458 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 586 749 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 969 1.221 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -2.127 -1.930 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 94 63 B. SERMAYE HESABI -8 -18 C. FİNANS HESABI 2.140 -1.632 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 160 306 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 989 500 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 580 172 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -642 5.002 11.1. Hisse Senetleri -333 -293 11.2. Borç Senetleri -309 5.295 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.342 5.660 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 13 0 12.3. Bankalar 2.103 5.985 12.4. Diğer Sektörler 226 -325 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 595 2.268 13.1. Merkez Bankası 3 1.377 13.2. Genel Hükümet 4 -36 13.3. Bankalar 1.037 2.626 13.4. Diğer Sektörler -449 -1.699 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -4.181 -253 D. NET HATA VE NOKSAN 1.247 3.823 GENEL DENGE 2.934 -3.570 E. REZERV VARLIKLAR -2.934 3.570 14. Resmi Rezervler -2.934 3.570 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 (Son) (Son)

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