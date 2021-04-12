Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (2)

12.04.2021 10:25
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 714 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 714 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Şubat 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 714 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 273 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 486 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 546 milyon dolarlık net alış yaptı.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 439 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 375 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise yabancı para cinsinden 31 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 101 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 70 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, şubatta bankalar 534 milyon dolar, genel hükümet 141 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 179 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise şubatta 925 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Şubat2021 Şubat2021 Ocak-Şubat

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-3.409-2.610-4.425
1.İhracat29.54415.93430.744
2.İthalat34.80417.99934.739

Mal Dengesi-5.260-2.065-3.995
3.Hizmet Gelirleri7.7132.3674.795
4.Hizmet Giderleri4.6621.8733.789

Mal ve Hizmet Dengesi-2.209-1.571-2.989
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.1424451.194
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.3061.6162.837

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-3.373-2.742-4.632
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-36132207
B.SERMAYE HESABI-10-1-19
C.FİNANS HESABI-829-1.653-3.523
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi367261558
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.5729751.490
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.214-623-451
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu316-3504.652
11.1.Hisse Senetleri-1.020-486-779
11.2.Borç Senetleri1.3361365.431
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-731-1.0984.560
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet1333
12.3.Bankalar-1.262-1.0664.919
12.4.Diğer Sektörler518-35-362
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-209-4322.048
13.1.Merkez Bankası101.377
13.2.Genel Hükümet38-141-177
13.3.Bankalar1.956-2182.626
13.4.Diğer Sektörler-2.204-73-1.778

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-2.590-958-921
D.NET HATA VE NOKSAN2.6561.8835.416

GENEL DENGE-66-925-4.495
E.REZERV VARLIKLAR669254.495
14.Resmi Rezervler669254.495
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi


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