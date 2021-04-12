Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 714 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Şubat 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 714 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 273 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 486 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 546 milyon dolarlık net alış yaptı.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 439 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 375 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise yabancı para cinsinden 31 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 101 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 70 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, şubatta bankalar 534 milyon dolar, genel hükümet 141 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 179 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise şubatta 925 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Şubat 2021 Şubat 2021 Ocak-Şubat A- CARİ İŞLEMLER HESABI -3.409 -2.610 -4.425 1. İhracat 29.544 15.934 30.744 2. İthalat 34.804 17.999 34.739 Mal Dengesi -5.260 -2.065 -3.995 3. Hizmet Gelirleri 7.713 2.367 4.795 4. Hizmet Giderleri 4.662 1.873 3.789 Mal ve Hizmet Dengesi -2.209 -1.571 -2.989 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.142 445 1.194 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.306 1.616 2.837 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -3.373 -2.742 -4.632 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -36 132 207 B. SERMAYE HESABI -10 -1 -19 C. FİNANS HESABI -829 -1.653 -3.523 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 367 261 558 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.572 975 1.490 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.214 -623 -451 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 316 -350 4.652 11.1. Hisse Senetleri -1.020 -486 -779 11.2. Borç Senetleri 1.336 136 5.431 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -731 -1.098 4.560 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 13 3 3 12.3. Bankalar -1.262 -1.066 4.919 12.4. Diğer Sektörler 518 -35 -362 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -209 -432 2.048 13.1. Merkez Bankası 1 0 1.377 13.2. Genel Hükümet 38 -141 -177 13.3. Bankalar 1.956 -218 2.626 13.4. Diğer Sektörler -2.204 -73 -1.778 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -2.590 -958 -921 D. NET HATA VE NOKSAN 2.656 1.883 5.416 GENEL DENGE -66 -925 -4.495 E. REZERV VARLIKLAR 66 925 4.495 14. Resmi Rezervler 66 925 4.495 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Son Dakika

Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere

Borsa haftaya düşüşle başladı

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu

Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu

Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda

Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin

6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti