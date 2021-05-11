Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (2)

11.05.2021 10:33
Ödemeler dengesi (2), System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 363 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 363 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 363 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 5 milyar 699 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 1 milyar 33 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 915 milyon dolarlık net satış yaptı.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 229 milyon dolar, genel hükümet ise 3 milyar 648 milyon net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 648 milyon dolar net arttı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 775 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 720 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 55 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, martta genel hükümet 136 milyon dolar net geri ödeme, bankalar 374 milyon dolar ve diğer sektörler ise 202 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise martta 6 milyar 169 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Mart2021 Mart2021 Ocak-Mart
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-8.841-3.329-7.769
1. İhracat42.93918.77949.540
2. İthalat52.55521.73856.491
Mal Dengesi-9.616-2.959-6.951
3. Hizmet Gelirleri10.3963.3248.430
4. Hizmet Giderleri6.9382.5576.563
Mal ve Hizmet Dengesi-6.158-2.192-5.084
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.6358582.052
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler4.0102.0424.946
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-8.533-3.376-7.978
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-30847209
B.SERMAYE HESABI-13-2-21
C.FİNANS HESABI6.1654.395802
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi558220778
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.6355832.134
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi3.408-140-591
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-2.967-5.839-1.187
11.1. Hisse Senetleri-2.083-1.033-1.812
11.2. Borç Senetleri-884-4.806625
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-2.1985.4799.959
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet1203
12.3. Bankalar-1.8103.6528.502
12.4. Diğer Sektörler-4001.8271.454
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-4.0656.4208.397
13.1. Merkez Bankası-421.379
13.2. Genel Hükümet-54-136-284
13.3. Bankalar-1.0772.2674.826
13.4. Diğer Sektörler-2.9304.2872.476
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-15.019-7.726-8.592
D.NET HATA VE NOKSAN-1.5041.5576.918
GENEL DENGE16.5236.1691.674
E.REZERV VARLIKLAR-16.523-6.169-1.674
14. Resmi Rezervler-16.523-6.169-1.674
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hükümet, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi


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