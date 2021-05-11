Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 363 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 363 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 5 milyar 699 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 1 milyar 33 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 915 milyon dolarlık net satış yaptı.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 229 milyon dolar, genel hükümet ise 3 milyar 648 milyon net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 648 milyon dolar net arttı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 775 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 720 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 55 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, martta genel hükümet 136 milyon dolar net geri ödeme, bankalar 374 milyon dolar ve diğer sektörler ise 202 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise martta 6 milyar 169 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Mart 2021 Mart 2021 Ocak-Mart A- CARİ İŞLEMLER HESABI -8.841 -3.329 -7.769 1. İhracat 42.939 18.779 49.540 2. İthalat 52.555 21.738 56.491 Mal Dengesi -9.616 -2.959 -6.951 3. Hizmet Gelirleri 10.396 3.324 8.430 4. Hizmet Giderleri 6.938 2.557 6.563 Mal ve Hizmet Dengesi -6.158 -2.192 -5.084 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.635 858 2.052 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 4.010 2.042 4.946 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -8.533 -3.376 -7.978 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -308 47 209 B. SERMAYE HESABI -13 -2 -21 C. FİNANS HESABI 6.165 4.395 802 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 558 220 778 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.635 583 2.134 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 3.408 -140 -591 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -2.967 -5.839 -1.187 11.1. Hisse Senetleri -2.083 -1.033 -1.812 11.2. Borç Senetleri -884 -4.806 625 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -2.198 5.479 9.959 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 12 0 3 12.3. Bankalar -1.810 3.652 8.502 12.4. Diğer Sektörler -400 1.827 1.454 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -4.065 6.420 8.397 13.1. Merkez Bankası -4 2 1.379 13.2. Genel Hükümet -54 -136 -284 13.3. Bankalar -1.077 2.267 4.826 13.4. Diğer Sektörler -2.930 4.287 2.476 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -15.019 -7.726 -8.592 D. NET HATA VE NOKSAN -1.504 1.557 6.918 GENEL DENGE 16.523 6.169 1.674 E. REZERV VARLIKLAR -16.523 -6.169 -1.674 14. Resmi Rezervler -16.523 -6.169 -1.674 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti) (Bitti)

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