Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 56 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 534 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 123 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları nisanda net 2 milyar 503 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 386 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 61 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili nisanda bankalar 336 milyon dolar ve genel hükümet 79 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise nisanda 1 milyar 183 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Nisan 2021 Nisan 2021 Ocak-Nisan A- CARİ İŞLEMLER HESABI -14.154 -1.712 -9.576 1. İhracat 51.836 18.649 68.156 2. İthalat 65.297 20.162 76.647 Mal Dengesi -13.461 -1.513 -8.491 3. Hizmet Gelirleri 11.714 3.003 11.429 4. Hizmet Giderleri 8.595 2.192 8.809 Mal ve Hizmet Dengesi -10.342 -702 -5.871 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.071 548 2.600 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.594 1.806 6.752 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -13.865 -1.960 -10.023 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -289 248 447 B. SERMAYE HESABI -16 -1 -22 C. FİNANS HESABI 9.159 -332 440 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 573 541 1.319 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.678 597 2.732 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.091 456 -150 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -6.615 -1.078 -2.265 11.1. Hisse Senetleri -2.930 -123 -1.935 11.2. Borç Senetleri -3.685 -955 -330 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -4.892 -752 8.947 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 13 0 3 12.3. Bankalar 411 -2.419 5.833 12.4. Diğer Sektörler -5.316 1.667 3.111 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -7.450 1.058 9.209 13.1. Merkez Bankası 993 1 1.380 13.2. Genel Hükümet -97 -79 -363 13.3. Bankalar -1.060 -399 4.181 13.4. Diğer Sektörler -7.286 1.535 4.011 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -23.329 -1.381 -10.038 D. NET HATA VE NOKSAN -1.799 198 7.181 GENEL DENGE 25.128 1.183 2.857 E. REZERV VARLIKLAR -25.128 -1.183 -2.857 14. Resmi Rezervler -25.128 -1.183 -2.857 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti) (Bitti)

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