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Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (2)

09.07.2021 10:39
Ödemeler dengesi (2), System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 304 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 304 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Mayıs 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 304 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 836 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mayısta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 99 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 349 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 718 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 796 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları mayısta net 837 milyon dolar arttı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 840 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 93 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 933 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili mayısta bankalar 674 milyon dolar ve genel hükümet 19 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 574 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise mayısta 1 milyar 281 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Mayıs2021 Mayıs2021 Ocak-Mayıs

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-18.152-3.081-12.695
1.İhracat61.45716.55284.680
2.İthalat77.66219.42196.060

Mal Dengesi-16.205-2.869-11.380
3.Hizmet Gelirleri13.0123.14914.587
4.Hizmet Giderleri10.0632.21011.039

Mal ve Hizmet Dengesi-13.256-1.930-7.832
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2.5575333.133
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler7.1261.8358.587

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-17.825-3.232-13.286
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-327151591
B.SERMAYE HESABI-20-1-23
C.FİNANS HESABI1.319-4.517-4.475
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7163151.634
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.9616193.359
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi21-316-466
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-11.277520-1.370
11.1.Hisse Senetleri-3.93999-1.836
11.2.Borç Senetleri-7.338421466
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-8.9967769.715
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet1303
12.3.Bankalar-4489316.764
12.4.Diğer Sektörler-8.561-1552.948
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-1.2624.15313.369
13.1.Merkez Bankası10.962-601.320
13.2.Genel Hükümet-214-19-385
13.3.Bankalar-8119755.156
13.4.Diğer Sektörler-11.1993.2577.278

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-19.4911.435-8.243
D.NET HATA VE NOKSAN-2.920-1546.667

GENEL DENGE22.411-1.2811.576
E.REZERV VARLIKLAR-22.4111.281-1.576
14.Resmi Rezervler-22.4111.281-1.576
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi


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