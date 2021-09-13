Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 30 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 933 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, temmuzda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 93 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 499 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet 1 milyar 774 milyon dolar ve diğer sektörler 195 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları temmuzda 467 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 84 milyon dolar olmak üzere toplam 301 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili temmuzda bankalar 43 milyon dolar ve genel hükümet 231 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise temmuz ayında 6 milyar 700 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Temmuz 2021 Temmuz 2021 Ocak-Temmuz A- CARİ İŞLEMLER HESABI -23.215 -683 -13.744 1. İhracat 89.415 16.539 120.384 2. İthalat 109.643 19.523 136.802 Mal Dengesi -20.228 -2.984 -16.418 3. Hizmet Gelirleri 16.993 5.269 24.840 4. Hizmet Giderleri 14.095 2.321 15.656 Mal ve Hizmet Dengesi -17.330 -36 -7.234 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.581 541 4.051 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 9.149 1.243 11.228 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -22.898 -738 -14.411 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -317 55 667 B. SERMAYE HESABI -18 -19 -38 C. FİNANS HESABI 2.933 -4.884 -19.722 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.446 390 2.246 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.972 1.420 5.825 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 721 -129 -365 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -14.168 1.804 3.520 11.1. Hisse Senetleri -4.437 -93 -1.901 11.2. Borç Senetleri -9.731 1.897 5.421 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -7.243 -2.092 6.582 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 14 0 3 12.3. Bankalar 68 -338 5.995 12.4. Diğer Sektörler -7.325 -1.754 584 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.187 -171 18.840 13.1. Merkez Bankası 11.779 -82 4.715 13.2. Genel Hükümet -362 231 -16 13.3. Bankalar 838 495 5.995 13.4. Diğer Sektörler -10.068 -815 8.146 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -26.166 4.182 5.940 D. NET HATA VE NOKSAN -5.235 2.518 8.024 GENEL DENGE 31.401 -6.700 -13.964 E. REZERV VARLIKLAR -31.401 6.700 13.964 14. Resmi Rezervler -31.401 6.700 13.964 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti) (Bitti)

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