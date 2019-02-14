Son Dakika Haberleri: Ödemeler Dengesi Aralıkta 1 Milyar 437 Milyon Dolar Açık Verirken, 2018'de Cari Açık 27 Milyar 633...

Ödemeler Dengesi Aralıkta 1 Milyar 437 Milyon Dolar Açık Verirken, 2018'de Cari Açık 27 Milyar 633...

1 saat önce

Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.

Ödemeler Dengesi Aralıkta 1 Milyar 437 Milyon Dolar Açık Verirken, 2018'de Cari Açık 27 Milyar 633..., System.String[]
Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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