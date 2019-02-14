Ödemeler Dengesi Aralıkta 1 Milyar 437 Milyon Dolar Açık Verirken, 2018'de Cari Açık 27 Milyar 633...
1 saat önce
Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.
Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA
Aralık'ta Cari Açık 1,4 Milyar Dolar Oldu
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