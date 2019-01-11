Ödemeler Dengesi Kasımda 986 Milyon Dolar Fazla Verirken, 12 Aylık Cari Açık İse 33 Milyar 932...

Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

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