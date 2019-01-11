Son Dakika Haberleri: Ödemeler Dengesi Kasımda 986 Milyon Dolar Fazla Verirken, 12 Aylık Cari Açık İse 33 Milyar 932...

Ödemeler Dengesi Kasımda 986 Milyon Dolar Fazla Verirken, 12 Aylık Cari Açık İse 33 Milyar 932...

24 dakika önce

Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

Ödemeler Dengesi Kasımda 986 Milyon Dolar Fazla Verirken, 12 Aylık Cari Açık İse 33 Milyar 932..., System.String[]
Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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