Son Dakika › Ekonomi › Ödemeler dengesi martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463... - Son Dakika Ekonomi
Ödemeler dengesi martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463...
6 saat önce
Ödemeler dengesi martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu.
Ödemeler dengesi martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:04 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı