Son Dakika Haberleri: Ödemeli Kargo" Yalanıyla Dolandırıcılık

Ödemeli Kargo" Yalanıyla Dolandırıcılık

1 saat önce

Gaziantep'te kendisini kargo firması kuryesi olarak tanıttığı kişileri, "komşularına ödemeli kargo getirdiğini" söyleyerek dolandıran zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te kendisini kargo firması kuryesi olarak tanıttığı kişileri, "komşularına ödemeli kargo getirdiğini" söyleyerek dolandıran zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "komşunuz evde yok, ödemeli kargo getirdim, kargoyu size vermemi istedi" diyerek vatandaşları dolandırdığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin dolandırdığı iki kişinin yaşadığı apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının S.İ. olduğunu belirledi. Zanlı, ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının elindeki kargo poşetiyle binaya geldiği ve apartman sakinlerini isimlerinin bulunduğu panodan belirlediği daireye gittikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:33 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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