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Ödemiş 35. Milli Fuarı

23 dakika önce

Ödemiş 35. Milli Fuarı törenle açıldı.

Ödemiş 35. Milli Fuarı törenle açıldı.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında hazırlanan fuar öncesi Kültürpark'a kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Programdan önce de halk oyunları gösterisi sunuldu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, törende, ilçenin ekonomik ve turizm anlamında gelişmesini istediklerini söyledi.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu da fuarların üreticiyle tüketicinin karşılaştığı alanlar olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, ziyaretçiler alandaki stantları gezdi.

Kültürpark, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:07 Kaynak: AA
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