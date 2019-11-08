Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün Ağaçlandırma ve Koordinasyon projesi kapsamında yürütülen Adalet Ormanı çalışmaları Ödemiş'te hız kazandı.



Projeye destek sağlamak adına Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ödemiş Adliyesi'nde fidan dağıtımı etkinliğini düzenlendi.

Gazetecilere açıklama yapan Başsavcı Tuğan Sarıca, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin katılım sağladığı etkinlikle birlikte gün içerisinde adliyeye gelen vatandaşlara ve adliyemiz personeline 200 adet fıstıkçamı türünde fidan dağıtımı yapılmıştır. Çevre duyarlılığının artırılması, ağaç ve orman sevgisinin 7'den 70'e tüm vatandaşlara aşılanması adına yürütülen benzer nitelikte çalışmaların devamının sağlanacağı öngörülmektedir" ifadelerinde bulundu.