Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Atanan Mehmet Akif Turan Akman, Vali Ali Hamza Pehlivan'a Veda Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

İzmir/ Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Şırnak Adalet Komisyonu ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Akif Turan Akman, Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Pehlivan, Başkan Akman'a Şırnak ilimizdeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Başkan Akman da İlimizde görev yaptığı süre içindeki yakın ilgisinden dolayı Vali Pehlivan'a teşekkürlerini iletti.