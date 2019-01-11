Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de Parka Oynamaya Gittikten Sonra Kaybolan 10 Yaşındaki Ceylin...
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IHAAW184604-ASA/11-01-2019- Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.
IHAAW184604-ASA/11-01-2019
- Ödemiş
Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir
'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.'nün beraatine karar verdi. 11.01.2019 18: 46: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:53 Kaynak: İHA
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