Son Dakika Haberleri: Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de Parka Oynamaya Gittikten Sonra Kaybolan 10 Yaşındaki Ceylin...

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de Parka Oynamaya Gittikten Sonra Kaybolan 10 Yaşındaki Ceylin...

37 dakika önce

IHAAW184604-ASA/11-01-2019- Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de Parka Oynamaya Gittikten Sonra Kaybolan 10 Yaşındaki Ceylin..., System.String[]
IHAAW184604-ASA/11-01-2019

- Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.'nün beraatine karar verdi. 11.01.2019 18: 46: 04 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

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