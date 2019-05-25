Son Dakika Haberleri: Ödemiş Balkan Boşnak Kültürü Derneği iftarda buluştu

Ödemiş Balkan Boşnak Kültürü Derneği iftarda buluştu

7 saat önce

Ödemiş Balkan Boşnak Kültürü Dostluk, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince iftar düzenlendi.

Ödemiş Balkan Boşnak Kültürü Derneği iftarda buluştu, System.String[]
Ödemiş Balkan Boşnak Kültürü Dostluk, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince iftar düzenlendi.
Karakova Mahallesi'ndeki meydanda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan derneğin onursal başkanı Hikmet Ay yemeğin düzenlenmesinin amacının birlik ve beraberlik duyguları olduğunu dile getirdi.
Ay, "Derneğimiz öncülüğünde Karakova Mahallesi
sakinlerinin imece usulü bir araya gelerek katkı sağladıkları
iftarı ikinci kez düzenlemekten son derece mutluyum. Ramazan ayının en büyük özelliği
de paylaşma ayıdır." dedi.
Yemekte yöresel yemekler ikram
edildi, dualar okundu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:06 Kaynak: AA
Ödemiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Partisine HDP Talimatı: Bu Algıyı Kırın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş Balkan Boşnak Kültürü Derneği iftarda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]