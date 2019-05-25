Ödemiş Balkan Boşnak Kültürü Derneği iftarda buluştu

Ödemiş
Balkan Boşnak Kültürü Dostluk, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince iftar düzenlendi.
Karakova Mahallesi'ndeki meydanda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan derneğin onursal başkanı Hikmet Ay yemeğin düzenlenmesinin amacının birlik ve beraberlik duyguları olduğunu dile getirdi.
Ay, "Derneğimiz öncülüğünde Karakova Mahallesi
sakinlerinin imece usulü bir araya gelerek katkı sağladıkları
iftarı ikinci kez düzenlemekten son derece mutluyum. Ramazan ayının en büyük özelliği
de paylaşma ayıdır." dedi.
Yemekte yöresel yemekler ikram
edildi, dualar okundu.