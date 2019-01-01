Son Dakika Haberleri: Ödemiş Belediye Başkanı Badem, 5 Yılını Değerlendirdi

Ödemiş Belediye Başkanı Badem, 5 Yılını Değerlendirdi

1 saat önce

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, görev süresi boyunca yaptıklarını değerlendirdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Badem, 5 Yılını Değerlendirdi, System.String[]
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, görev süresi boyunca yaptıklarını değerlendirdi.

Belediye binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Badem, burada yaptığı konuşmada, görev yaptığı 5 yıl hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sona gelindiğini aktaran Badem, OSB'yle ilçenin Ege Bölgesi'nde parlayan bir yıldız haline geldiğini dile getirdi.

Sadece ekonomik değil sosyal alanlarda da hizmet verdiklerini ifade eden Badem, şunları kaydetti:

"Ödemiş'e bağlı Günlüce Mahallesi'nde 73 bin 780 metrekare alanda, 800 metre uzunluğunda koşu
pisti olan, 318 koltuklu tribün, 541 metrekare kullanım alanına sahip Geleneksel Ata Sporlar alanı oluşturduk. Ayrıca Ödemiş'te bir
ilk olan kadınlarımızın bir araya
gelebileceği Kadın Yaşam Merkezi'ni hizmete sokuyoruz.

Ödemiş'in yine en büyük sorunlarından olan hava kirliliği sorunu Sayın Binali Yıldırım'ın da desteği ile 2016'nın Kasım
ayında başlatılan doğal gaz projesiyle biraz önlemiş olduk. Acısıyla tatlısıyla bir dönemi artık bitirmek üzereyiz. Hayata geçirmiş olduğumuz bir çok projeler ve eserler var. Yaptığımız her şey Ödemiş
içindi. Amacımız her zaman kentimizde yaşayan insanlarımızın refah ve yaşam kalitesini yükseltmekti. Bunu da yaptığımız projelerle başardığımıza inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:53 Kaynak: AA

OSB, Mahmut Badem, Ödemiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıskanç Eş, Annesinin Evinden Çıkan Kocasına Pusu Kurdu AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi

Marmara Ereğlisi'nde Korkutan Manzara! Deniz, 20 Metre Çekildi Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:29:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş Belediye Başkanı Badem, 5 Yılını Değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]