Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı; - Son Dakika

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, mesajında şunları kaydetti: "Bağımsızlığımızı, sonsuza dek yaşayacak Cumhuriyetimizi, kısacası vatan toprakları üzerinde varlığımızı borçlu olduğumuz Ebedi Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. yılında sarsılmaz bir bağlılıkla, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

"Eşsiz askeri dehası" ile vatanın kurtuluşuna,"büyük devlet adamı kişiliği" ile aydınlanmaya giden yolu açan Atatürk, Birinci Dünya Savaşı sonrası hiçbir mağlup devlet direniş gösteremezken yaktığı bağımsızlık meşalesiyle tüm mazlum milletlerin umudu olmuştur.

Boynunda idam fermanıyla Anadolu'yu adımlarken karşılaştığı hiçbir zorluk onu yıldırmamış, her attığı adımda Türk Milleti'nin sevgisiyle daha da güçlenerek bağımsızlık yolunu yürümüştür.

Kurtuluşun sonrasında "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet ile başlayan aydınlanma ve çağdaşlık yolculuğu, kısa zamanda yapılan devrimler ve atılımlarla eşsiz bir başarı öyküsüne dönüşmüştür.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, bir insanın vatanı için göze alabileceklerini en güzel şekilde göstermektedir. İçinde olduğumuz zor günlerde umutsuzluğa kapıldığımız anlar yaşayabiliriz. Ancak en umutsuz olduğumuz anda dahi, Atatürk'ün hayatı, cesareti ve eşsiz vatan sevgisi hepimize ışık olmalıdır.

Savaş meydanlarında mağlup ettiği komutanların ve liderlerin bile hayranlığını gizlemediği Atatürk'ün bizlere emanet ettiği özgür, bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti en büyük hazinemizdir.

Mustafa Kemal'in öğrencileri olarak bizlerin en büyük görevi, çağdaş ve laik cumhuriyete sahip çıkmak, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunmak, O'nun ilkeleri ışığında çağdaşlaşma ve kalkınma hamlesini sürdürmektir.

Şartlar ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğimiz bu mücadele için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

Türk Milleti'nin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığının ve özgürlüğünün adı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Ebedi Liderimiz Atatürk'ü, silah ve dava arkadaşları ile vatanımız için canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Ruhun şad olsun Ata'm!

Fikirlerin ölümsüz, en büyük eserin Cumhuriyet bizlere emanet!"