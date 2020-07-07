Ödemiş Belediye Meclisi normalleşme dönemine adım attı - Son Dakika

Ödemiş Belediye Meclisi normalleşme dönemine adım attı

İzmir'de Ödemiş Belediye Meclisi, korona virüsü pandemi sürecindeki zorunlu aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte ilk kez toplandı.

İzmir'de Ödemiş Belediye Meclisi, korona virüsü pandemi sürecindeki zorunlu aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte ilk kez toplandı. 2019 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile kabul edildiği toplantı, gece 02.00 saatlerine kadar devam ederken, encümen ve meclis ihtisas komisyonu seçimleri yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor

Korona virüsü pandemi süreci nedeniyle çalışmalarına mart ayından bu yana ara veren Ödemiş Belediye Meclisi, 6 Temmuz 2020 tarihinde Belediye Başkanı Mehmet Eriş başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi meclis salonunda sosyal mesafe düzenlemeleri yapıldı ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Salon girişinde meclis üyeleri ve daire müdürlerinin vücut ısısı ölçümleri yapıldı, maske ve dezenfektan dağıtıldı. Pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı gerçekleşen toplantı, belediyenin sosyal medya sayfalarından canlı yayınlandı.

İlk gündem maddesi olarak denetim raporu meclisin bilgisine sunuldu. 2019 yılı faaliyet raporu da görüşülerek oy birliği ile onaylandı. Ödemiş halkı için hep birlikte çalıştıklarını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediyenin imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek, 99 mahalleye en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Hem korona virüsü ile mücadeleyi sürdürdüklerini hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile güç birliği içerisinde sahada yoğun bir tempoyla çalıştıklarını aktaran Başkan Eriş, Ödemiş Belediye Meclisi üyelerine çalışmalara sundukları katkılar için teşekkür etti.

Daha sonra encümen ve ihtisas komisyonunun üye seçimleri yapıldı. Öte yandan, MHP grubu tarafından önerilen Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu ve AK Parti grubu tarafından önerilen Gayrimenkul Satış Değerlendirme Komisyonunun kurulmasına da oy birliği ile karar verildi. - İZMİR

Mehmet Eriş, Koronavirüs, Ödemiş, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ödemiş Belediye Meclisi normalleşme dönemine adım attı - Son Dakika

Son Dakika

16:01 Koronavirüs salgınında ölüm riskini artıran genler 28 bin yıllık mirasmış 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
18:13
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
17:44
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
17:39
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
17:22
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 19:45:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemiş Belediye Meclisi normalleşme dönemine adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]