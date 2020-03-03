Ödemiş Belediye meclisinde şehitler için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş Belediye meclisinde şehitler için saygı duruşu - Son Dakika

Ödemiş Belediye meclisinde şehitler için saygı duruşu

27 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesi Belediye Meclisi'nin dün akşam yapılan Mart ayı olağan toplantısı, İdlip'te şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Ödemiş Belediye meclisinde şehitler için saygı duruşu, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesi Belediye Meclisi'nin dün akşam yapılan Mart ayı olağan toplantısı, İdlip'te şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Toplantıya katılan meclis üyelerini ve konukları 1 dakikalık saygı duruşuna davet eden Eriş, "İdlip'te şehit olan askerlerimiz için duacıyız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tüm şehitlerimizin ana babalarına sabırlar diliyorum" dedi.


Saygı duruşunun yapılıp istiklal marşının okunmasından sonra mecliste grubu bulunan CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li grup başkanları da birer taziye konuşması yaptılar. Başkan Eriş, konuşmaların ardından, "Şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla açtığımız Mart ayı olağan meclis toplantımızda aldığımız kararların evimiz Ödemiş ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi. Toplantıda görüşülen 7 gündem maddesi, komisyon görüşleri doğrultusunda alınan kararların onaylanması ile sona erdi.


Öte yandan, şehrin önemli yerlerine büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk resimleri asan Ödemiş Belediyesi gündüz de hükümet meydanında lokma döktürdü. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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