Ödemiş Belediyesi, 140. yılını kutlayacak - Son Dakika

1881 yılından bu yana Ödemiş halkının hizmetinde olan Ödemiş Belediyesi, 140. yılını farklı etkinliklerle kutlayacak.

140 yıllık tarihinde Kuvayı Milliye'nin ilk adımı olan İlkkurşun Direnişi'nin hazırlık toplantılarından birisine ev sahipliği yapan, kurtuluşa ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden Ödemiş Belediyesi, Ödemiş'in Atatürk'ün izinde çağdaş bir Cumhuriyet kenti olarak ilerlemesi için ilklere imza attı.

Birçok ilden önce Cumhuriyet döneminde elektrik şebekesine kavuşan ilk ilçe unvanı taşıması, kent planı yarışma ile belirlenen ilk ilçe olması başta olmak üzere birçok ilkin Ödemiş'e yaşatılmasına öncülük eden Ödemiş Belediyesi'nin 140. kuruluş yılı için 16 Kasım Salı günü etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlik programı 11.00'de Hükümet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Belediye Başkanlığı çelenginin sunulması ile başlayacak. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve beraberindekiler Kaymakam Fatih Aksoy'u ziyaret edecek. 11.45'te Belediye Hizmet Binası bahçesinde Belediye Bandosu bir dinleti sunacak, halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sergileyecek. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşmasıyla gündüz programı tamamlanacak.

Kutlamalar Belediye Kültür Merkezi'nde sürecek

Akşam etkinliklerine Ödemiş Belediye Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. 19.00'da Efelerin Ressamı Mustafa Ali Kasap'ın "Ödemiş ve Efe" temalı resim sergisi sanatseverlerle buluşacak. 19.30'da "1881'den günümüze Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş'in tarihi" konulu panelde Araştırmacı Yazar Etem Oruç ve Araştırmacı Yazar A. Munis Armağan kentin tarihine ışık tutan bilgiler paylaşacak. Panelde Ödemiş'ten tarihi fotoğraflarla slayt gösterisi de yapılacak.

Panel sonrası geçmiş dönem belediye başkanlarına plaket takdim edilecek. Ödemiş Belediyesi'nin 140. kuruluş yılı kutlamaları Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi, Ödemişli sanatçı Osman Kalay'ın "Ödemiş Türküleri" konseriyle son bulacak.

Etkinliklere tüm Ödemişlileri davet eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kentimizin merkezinde ve Bozdağlar'dan Aydın Dağları'na dek 1082 kilometrekaredeki tüm hemşehrilerimizle en iyi hizmetleri buluşturmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Ödemiş'e ilkleri yaşatan 140 yıllık tarihimizden aldığımız sorumlulukla kentimizi yarınlara hazırlıyoruz. Belediyemizin 150. yılına doğru giden bu tarihi yolculukta bir durak olan 140. kuruluş yılımız için 16 Kasım Salı günü bir dizi etkinlik düzenleyerek heyecanımızı ve gururumuzu hemşehrilerimizle paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.