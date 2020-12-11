Ödemiş Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Ürün, MHP'ye katıldı - Son Dakika

Ödemiş Belediyesinde Bağımsız Meclis Üyesi Murat Ürün'ün MHP'ye üye olduğu bildirildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin yüreği Türkiye ve İzmir sevdasıyla çarpanların partisi olduğunu kaydetti.

Ödemiş ilçesine de büyük önem verdiklerini belirten Veysel Şahin, "Hedefi Türkiye'ye ve İzmir'e hizmet etmek olan, dürüst, çalışkan ve mukaddesatımıza sahip çıkan dava arkadaşlarımızla birlikte olmak gerçekten onur verici. Murat Ürün kardeşimizle şimdi daha güçlüyüz. Birlikte çok yararlı hizmetler yapacağımıza da inanıyorum. Yuvasına hoş geldi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Ürün ise MHP'deki sıcak karşılama için parti üyelerine teşekkür etti.

Murat Ürün'ün İYİ Parti'den bir süre önce istifa ettiği ve Belediye Meclisinde bağımsız olarak görev yaptığı kaydedildi.