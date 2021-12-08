Üye Girişi
Ödemiş Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Meclisleri kurdu - Son Dakika

Ödemiş Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Meclisleri kurdu

08.12.2021 15:18
Ödemiş Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Meclisleri kurdu

Ödemiş Belediyesi, çocukların ve gençlerin kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmaları, temsil yeteneklerinin geliştirilmesi ve demokrasi kültürünün erken yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi kurdu.

Ödemiş'te bu meclisler çocukların ve gençlerin sesi olacak

Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi için başvurular Ödemiş Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak.

Ödemiş Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısında Ödemiş Belediyesi'nde kurulan Gençlik Meclisi'nin kuruluş ve çalışma yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi. Ödemiş Belediyesi bünyesinde Çocuk Meclisi kurulması da oybirliği ile kararlaştırıldı.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Gençlerin ve çocukların kentin geleceğinde söz sahibi olması, kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almaları, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerine katkıda bulunulması, bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerde yer alarak bu alanlarda ilgilerinin artırılması, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırılması, birlikte çalışma alışkanlığının geliştirilmesi hedefiyle kurulan Ödemiş Belediyesi Gençlik Meclisi ve Ödemiş Belediyesi Çocuk Meclisi için başvuru süreci başladı.

15-26 yaş aralığındaki gençlerin ve 8-14 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla kurulacak Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi için başvurular, Ödemiş Belediye Hizmet Binası'ndaki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak. Yazılı başvuru süreci 24 Aralık'ta tamamlanacak. Başvuru süreciyle ilgili 05338961330 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

ÜYE SAYISI, ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİ İLE AYNI

Ödemiş Belediyesi Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi'nde iki yıl boyunca görev yapacak üye sayısı, Ödemiş Belediye Meclisi üye tam sayısı ile aynı olacak. İki mecliste de 32 üye görev alacak.

Ödemiş Belediyesi Gençlik Meclisi, meclis üye tam sayısının %20'sini geçmemek üzere Ödemiş'teki yüksek öğrenim öğrencileri, %50'sini geçmemek üzere Ödemiş'teki ortaöğretim kurumlarının (özel okullar ve mesleki eğitim merkezleri dahil) öğrencileri, %30'unu geçmemek üzere bireysel olarak yazılı başvuru yapan gençlerden Belediye Başkanlığı'nın seçtiği temsilcilerden oluşacak.

Ödemiş Belediyesi Çocuk Meclisi, meclis üye tam sayısının %80'ini geçmemek üzere Ödemiş'teki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının (özel okullar dahil) öğrencileri ve %20'sini geçmemek üzere bireysel olarak yazılı başvuru yapan çocuklardan Belediye Başkanlığı'nın seçtiği temsilcilerden oluşacak.

BAŞKAN ERİŞ: "ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi için son derece heyecanlı olduklarını vurgulayan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kentimizi birlikte yönetme ve ortak akılla ilerleme hedefimizin önemli bir parçası da geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin de yönetim süreçlerinde söz sahibi olmasıdır.

Ödemişli çocuklarımızın ve gençlerimizin Büyük Önderimiz Atatürk'ten bizlere miras olan akıl ve bilimin ışında geleceğe hazırlanması, sanat ve sporla iç içe olması ve her türlü kötü alışkanlıktan korunmasının yanı sıra demokrasi kültürünü de erken yaşlardan itibaren içselleştirmelerini hedefliyoruz.

Bu doğrultuda Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geçtiğimiz ay kurulmasını kararlaştırdığımız Gençlik Meclisimiz, kentimiz için alacağımız kararlarda bizlere ışık olacak. Okullardan öğrencilerimiz, kentimizde yükseköğrenim gören konuk gençlerimiz ve bireysel olarak başvuran gençlerimiz ile Ödemiş buluşmaları yaşayacağız.

"GELECEĞİN ÖDEMİŞ'İNİ BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Gençliğin enerjisini Ödemiş'in sinerjisi ile buluşturarak gençlerimizin sesine kulak vereceğiz. Kentimizle ilgili hazırlayacağımız projelerde gençlerimizin fikirleri ve bakış açıları da bizlere yol gösterici olacak. Gençlik temalı projelerimizi birlikte tasarlayacağız. Aynı şekilde çocuklarımızın demokrasi bilinciyle ve kentimizi her yönüyle tanıyıp gelişmelerini de önemsiyoruz. Çocuk aklı demeyeceğiz, çocuk haklı diyeceğiz. Yılın dört mevsimi çocuklarımız ve gençlerimiz için aktivitelerle dolu dolu geçecek.

Dayanışmamızın ve paylaşımımızın yanı sıra Ödemiş için aidiyet duygusunu da güçlendirmiş olacağız. Temsil yeteneğini ve özgüvenini geliştiren genç arkadaşlarımız belki de gelecekte kentimizin yöneticileri olacaklar. Aynı şekilde Çocuk Meclisimizle de bu güzel hedeflerin temellerini erken yaşlardan itibaren atmış olacağız. Yani geleceğin Ödemiş'ini birlikte kuracağız.

Başöğretmenimiz Atatürk'ün, 'Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız' sözü bu demokrasi yolculuğunda yol göstericimiz olacak. Tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı meclislerimize bekliyoruz" dedi.

Ödemiş Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Meclisleri kurdu

Ödemiş Belediyesi, İnsan Hakları, okullar, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ödemiş Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Meclisleri kurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu! 15:15 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu! Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti 11:20 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti

Son Dakika Haberleri
15:19 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık
15:18 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
15:17 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!
15:14 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu!
15:00 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
14:57 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor! 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!         
15:18
Meclis'teki yumruklu kavga böyle başladı! CHP'li vekilin gösterdiği kare, fitili ateşledi Meclis'teki yumruklu kavga böyle başladı! CHP'li vekilin gösterdiği kare, fitili ateşledi         
15:14
Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi         
14:50
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ödemiş Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Meclisleri kurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement