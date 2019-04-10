Son Dakika Haberleri: Ödemiş Belediyesi'nde Devir Teslim

Ödemiş Belediyesi'nde Devir Teslim

2 saat önce

Ödemiş Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Eriş, bugün yapılan törenle görevi Mahmut Badem'den devraldı.

Ödemiş Belediyesi'nde Devir Teslim, System.String[]
Ödemiş Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Eriş, bugün yapılan törenle
görevi Mahmut Badem'den devraldı.

Başkan
Eriş ve beraberindeki partililer görevi
devralmadan önce Ödemiş Hükümet Konağı
önündeki Atatürk anıtına çelenk
koydu, saygı
duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Belediyede düzenlenen törende Mehmet Eriş, görevi devreden Badem'e çiçek vererek teşekkür etti.

Başkan Eriş, "Biz rakip
değildik. Ailenin yarışan evlatlarıydık. Alanda yaşanan güzel davranışlar için bütün partilere teşekkür ediyorum. Sonuçta biz Ödemiş ailesi olarak yan
yanayız. Ödemişin mutluluğu huzuru, bereketi, hizmeti adına biz beraber olacağız." dedi.

Yeni yönetime elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirten Badem, tören sonrası alkışlarla belediyeden uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:55 Kaynak: AA
Hükümet, Mahmut Badem, Ödemiş, Güncel
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