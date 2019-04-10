Ödemiş Belediyesi'nde Devir Teslim

Ödemiş
Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Eriş
, bugün yapılan törenle
görevi Mahmut Badem
'den devraldı.
Başkan
Eriş ve beraberindeki partililer görevi
devralmadan önce Ödemiş Hükümet
Konağı
önündeki Atatürk
anıtına çelenk
koydu, saygı
duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Belediyede düzenlenen törende Mehmet Eriş, görevi devreden Badem'e çiçek vererek teşekkür etti.
Başkan Eriş, "Biz rakip
değildik. Ailenin yarışan evlatlarıydık. Alanda yaşanan güzel davranışlar için bütün partilere teşekkür ediyorum. Sonuçta biz Ödemiş ailesi olarak yan
yanayız. Ödemişin mutluluğu huzuru, bereketi, hizmeti adına biz beraber olacağız." dedi.
Yeni yönetime elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirten Badem, tören sonrası alkışlarla belediyeden uğurlandı.