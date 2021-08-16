Ödemiş Belediyesi'nde yeni atamalar - Son Dakika

Sağlık İşleri Müdürü Kadir Çavuşdere vekaleten Veteriner İşleri Müdürlüğü görevini de yürütecek.

Öztürk'ün başkan yardımcılığına atanması sonrası Muhasebe Şefi olarak görev yapan Sami Onbaşıoğlu vekaleten Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna atandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından yeni atamalar yapıldı. Memur kadrosunda başkan yardımcılığı görevinde bulunan A. Aziz Özgen'in emekli olması sonrası Mali Hizmetler Müdürü Nedim Öztürk, memur kadrosunda başkan yardımcılığına atandı. Ödemiş Belediyesi 'nde yasa gereği memur kadrosunda 4 adet, Meclis Üyesi kadrosunda 2 adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu yer alıyor.

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi

Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı

ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak

Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı