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Ödemiş Belediyesi şiddetli rüzgar sonrası alarma geçti - Son Dakika

Ödemiş Belediyesi şiddetli rüzgar sonrası alarma geçti

24.06.2021 08:04
Ödemiş Belediyesi şiddetli rüzgar sonrası alarma geçti, System.String[]

Ödemiş'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, dal kırılmaları yaşandı. Ödemiş Belediyesi ekipleri alarma geçerek kentin farklı noktalarında müdahalede bulundu.

Ödemiş'te Çarşamba akşamı 18.35 sularında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle merkez ve çevre mahallelerdeki cadde, park ve meydanlarda ağaç devrilmeleri ve dal kırılmaları yaşandı. Hemen harekete geçen Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şiddetli rüzgarın meydana getirdiği hasarın izlerini silmek üzere çalışma başlattı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Akşam saatlerinde Ödemiş ve çevresinde bir anda etkili olan şiddetli fırtınayla birlikte ağaç devrilmeleri ve dal kopmaları yaşandı. Ölen ya da yaralanan olmaması en büyük teselli kaynağımız oldu. Ağaç devrilmelerinin yanı sıra bazı noktalarda uçuşan parçalar nedeniyle araçlarda zararlar da meydana gelmiş durumda. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ekiplerimiz hemen alarma geçerek parklarda, meydanlarda, caddelerde devrilen ağaçlar ve kopan dallarla ilgili çalışma başlattılar. Hasar tespiti yapılıyor. Kent merkezimizde, Kaymakçı'da ve Çaylı'da zarar görmüş bölgelerde çalışmalar sürüyor" dedi.

Ödemiş Belediyesi şiddetli rüzgar sonrası alarma geçti

Ödemiş Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ödemiş Belediyesi şiddetli rüzgar sonrası alarma geçti - Son Dakika


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