Ödemiş Belediyesi tarafından Bayram sonu iki etkinlik düzenleniyor.

Yunan işgaline karşı ilk halk direnişinin gösterildiği günlerin 100. yıl dönümü bu yıl 09 Haziran Pazar günü Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen törenle kutlanacak. İlkkurşun Mahallesi'nde program 08 Haziran Cumartesi akşamı meydanda yapılacak Ödemiş Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu konseriyle başlayacak.Pazar günü ise saat 10:00'dan itibaren İlkkurşun Anıtı önünde çelenk sunma, saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ve halk oyunları gösterileri yer alacak. Tören sonrası, anıtın bulunduğu tepede piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar aynı zamanda her yıl olduğu gibi yıl da İlkkurşun Mahallesi girişinde açılacak sergilerde alışveriş yapabilecek.

Aynı gün BademliMahallesi'nde 50. Kiraz ve17. Meyve Fidanı Festivalidüzenlenecek. Meyve fidanı ve kiraz üretimi konusunda önemli bir yere sahip Bademli mahallesinde, yöre üreticisine destek sağlamak amacıyla her yıl festival düzenlenmektedir. Bu yıl 09 Haziran Pazar günü yapılacak festival için belediye tarafından hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. Pazar günü saat 14:00'den itibaren başlayacakfestivalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Pop Orkestrası eşliğindeTürk Halk Müziği ve Türk Pop Müziği konseri yapılacak. Programda en iyi kiraz üreticisi ve en iyi meyve fidanı yetiştiricisine ödüller verilecek. Bayram tatilinin son günü yapılacak programlar, vatandaşların eğlenceli bir gün geçirmesi için fırsat olacak.