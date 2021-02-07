Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı

Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı

07.02.2021 18:50

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde dağda zirve yürüyüşüne çıkan 5 amatör dağcıdan 2'si düşüp, yaralandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde dağda zirve yürüyüşüne çıkan 5 amatör dağcıdan 2'si düşüp, yaralandı. AFAD ve jandarma operasyonuyla kurtarılan dağcılardan birinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Ödemiş Bozdağ'daki kayak merkezi yakınlarında yürüyüşe çıkan 5 amatör dağcıdan Yavuz Anılak (40) ve Rüştü Keyf (60), saat 14.00 sıralarında Çavdar mevkiine geldiklerinde sarp ve karla kaplı arazide, yaklaşık 200 metre yükseklikten halk arasında 'Açöldüren' olarak bilinen dere yatağına düşerek yaralandı. Yaralı dağcılar, mahsur kaldıkları yerde telefonla jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri yaralı Anılak ve Keyf'i kurtardı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Anılak ve Keyf, sedye ile kayak merkezinin bulunduğu bölgeye götürüldü. Yaralı dağcılardan Yavuz Anılak, amfibik araçla, hazır bekletilen ambulansa Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu bildirilen diğer dağcı Rüştü Keyf için askeri helikopter istendi.Arama kurtarma çalışması için bölgeye giden jandarma, 3 kişilik bir amatör dağcı grubuna daha rastladı. Kısıtlamaya rağmen zirve yürüyüşüne çıktığı belirlenen amatör dağcılar, jandarma nezaretinde güvenli bir noktaya götürüldü. Amatör dağcılar hakkında, kısıtlama kurallarını ihlalden cezai işlem yapılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Jandarma, Ödemiş, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
19:40 İran'da Futbol Maçlarında Kadınlara Yönelik Stadyum Giriş Yasağı Kaldırıldı
19:36 İran'da futbolsever kadınlar için devrim gibi karar
19:31 Moldova'da Havalimanında Silahlı Saldırı: 2 Ölü
19:28 Moldova'da ülkeye alınmamasına sinirlenen şahıs, havalimanında ateş açtı: 2 ölü
18:58 İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına 6 uçakla müdahale sürüyor
18:57 Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, eşinden özür diledi
18:55 İzmir'de ormanlık alanda yangın
18:53 Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, 8 aylık hamile eşinden özür diledi
18:53 Yunanistan Başbakanı: AB, Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabilir
18:50 Miçotakis'ten göçmen sorunuyla ilgili AB'ye çağrı: Türkiye'ye daha fazla ekonomik destek sağlanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 20:43:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ödemiş Bozdağ'da dere yatağına düşüp yaralanan 2 dağcıyı AFAD kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement