Ödemiş'de Kavga: 1 Yaralı
36 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Ordu Caddesi
üzerinde A.G. (42) ile M.K. (32) arasında sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı.
Bıçakla yaralanan A.G. 112 Acil Servis
ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinin ardından A.G. İzmir Katip Çelebi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:35 Kaynak: AA
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