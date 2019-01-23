Son Dakika Haberleri: Ödemiş'de Kavga: 1 Yaralı

Ödemiş'de Kavga: 1 Yaralı

36 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ödemiş'de Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde A.G. (42) ile M.K. (32) arasında sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Bıçakla yaralanan A.G. 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinin ardından A.G. İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'den İzmir ve İttifak Açıklaması Geldi Öğrencisini Tekme Atarak Yaralayan Öğretmenin Cezası Belli Oldu

Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:11:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'de Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]