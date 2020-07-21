ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ'NDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesi Devlet Hastanesi'nin morg bölümünün çatısında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ödemiş Devlet Hastanesi morgunun çatı bölümünde bugün saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları kendilerini dışarı atarken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. Yangına çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

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Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),