Ödemiş Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın (3) - Son Dakika

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir 'de, Ödemiş Devlet Hastanesi 'nde çıkan yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının sona ermesinin ardından temizlik çalışmaları başladı. İtfaiye ekipleri tarafından oldukça kısa sürede kontrol alınan yangında, morg binasının çatısıyla dış kaplamasının zarar gördüğü gözlendi. Yangın sırasında hastanede bahçesinde oturduğunu belirten Mehmet Emin Sert (76), büyük bir paniğin yaşandığını söyledi. Sert, Hastane bahçesinde önünde otururken birden kara dumanlar çıktığını gördük. İlk önce dumanların karşı taraftan geldiğini sandım. Ancak ardından hastaneden geldiğini anladım. Ondan sonra büyük bir panik oldu. Herkes kaçışmaya başlayınca ben de kaçtım ifadelerini kullandı.

Eşi doğumdayken yangına yakalandıklarını belirten Alaattin Ahi (35) ise, Eşimin doğum yapacak olması sebebiyle hastaneye gelmiştik. Eşim içerideydi, ben ise dışarıda onu bekliyordum. Bir anda herkes kaçışmaya başlayınca yangın çıktığını fark ettim. Herkes panik içindeydi. Eşim içeride olduğu için onu telefonla arayıp iyi olduğunu teyit ettim. Neyse ki çok büyük bir yangın değilmiş şeklinde konuştu.

Dumanları gördükten sonra kaçtığını söyleyen Zeliha Bozdağ (49) da, Yangının nasıl çıktığını görmedik, ancak dumanları görünce herkes gibi biz de kaçıştık. Açıkçası çok korktuk. Büyük bir panik havası vardı. Yangın sırasında hastane de çok kalabalıktı. Kimse de ne olduğunu anlayamadı diye konuştu.