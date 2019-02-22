Son Dakika Haberleri: Ödemiş Devlet Hastanesinden Hatıra Ormanı

Ödemiş Devlet Hastanesinden Hatıra Ormanı

38 dakika önce

Ödemiş Devlet Hastanesi çalışan meclisi ve personeli 600 çam fidanlık hatıra ormanı oluşturdu.

Ödemiş Devlet Hastanesinden Hatıra Ormanı, System.String[]
Ödemiş Devlet Hastanesi çalışan meclisi ve personeli 600 çam fidanlık hatıra ormanı
oluşturdu.

Işıkköy Mahallesindeki fidan dikim etkinliğine Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak ve çalışan meclisi ile hastane personeli katıldı.

Başhekim Koçak personel ve çocukları ile piknik havasında bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Tüm çalışanlarımızla 600
adet fidanı toprakla buluşturduk. Fidan diken tüm arkadaşlarımızın her birinin isimleri
olacak. Her fidanda dikenin isimleri mevcut,
önümüzdeki zamanda bunların bakımlarını da üstleneceğiz." dedi.

Ödemiş Devlet Hastanesi Çalışan Meclisi Başkanı hemşire Müjgan Yaşayan amaçlarının ormanlara bir nebze olsun katkıda bulunmak olduğunu belirterek 600 fidanı toprakla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:00 Kaynak: AA

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