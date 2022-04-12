Ödemiş'e haziran müjdesi

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

Ödemiş'in içme suyu problemi tarih oluyor

Bu kapsamda Ödemiş Rahmanlar Barajı Projesi'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; " Efeler diyarı Ödemiş'in içme suyu problemini tarihe gömecek projede son aşamaya geldik. 2.3 km'lik isale hattını, 5 pompa içeren terfi istasyonunu ve 250 tonluk depo inşaatını tamamladık. Haziran ayı ile birlikte Ödemiş'e içme ve kullanma suyu vermeye başlayacağız" diye konuştu.

Rahmanlar Barajı'nın Ödemiş'e her yıl ortalama 9 milyon 360 bin m3 içme ve kullanma suyu temin edeceğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajdan 171 bin kişinin faydalanacağını söyledi.

Tarlalara bu yaz bereket geliyor

Rahmanlar Barajı'nın 14 bin 950 dekar verimli tarım arazisine de can suyu vereceğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, " Rahmanlar Barajı Sulama Projesi kapsamında 44.000 metre PE boru, 4500 metre de CTP boru döşedik. İnşaat tamamlanmak üzere. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2022 yaz sulama sezonu ile birlikte 14 bin 950 dekar araziye Rahmanlar Barajı'ndan su vermeye başlayacağız. Bölge üreticisine bereketli olsun" diye konuştu

Ödemişli üreticiye 30 milyon lira ek gelir

Aşırı tüketim ve kuraklık nedeniyle su problemi yaşanan K. Menderes Havzasına adeta hayat verecek olan baraj, 717 kişiye ek istihdam olanağı yaratırken, İzmirli çiftçilere 30 milyon lira ek gelir sağlayacak. Temelden yüksekliği 92 metre olan Rahmanlar Barajı 25 milyon 150 bin m3 su depolama kapasitesine sahip.